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Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandıran öğrencilere ödülleri verildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, “Geri Dönüştür Geleceği Değiştir” projesine katılan ve yapılan çekilişle hediye kazanan öğrencilere hediyeleri verildi.

BİTLİS 17.06.2022, 13:50
Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandıran öğrencilere ödülleri verildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, “Geri Dönüştür Geleceği Değiştir” projesine katılan ve yapılan çekilişle hediye kazanan öğrencilere hediyeleri verildi.

Ahlat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Selçuklu İlkokul ve Ortaokulu tarafından 1 aydır yürütülen “Geri Dönüştür Geleceği Değiştir” projesi, düzenlenen karne töreniyle birlikte sonlandırıldı. Öğrenci ve velilerde geri dönüşüm bilinci oluşturmanın amaçlandığı projeye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 6 tondan fazla kağıt, 2 bin mavi kapak, 5 tondan fazla atık plastik ve camın toplandığı proje sonunda bin 300 hediye kuponu dağıtıldı.

Karne töreni ile birlikte yapılan çekilişle 15 kişiye akıllı saat, tablet, zeka oyunu, badminton seti, futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan hediyeler dağıtıldı.

Törene Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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