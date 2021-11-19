ASAD Derneği, Van Gölü Havzası için kolları sıvadı

Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği (ASAD) tarafından Van Gölü Havzası’nın kırsal kalkınmasına yönelik inovatif faaliyetlere başlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, Van Gölü Havzası’nın dernek üyesi bilim adamları tarafından 360 derece incelenmeye başlandığını söyledi. Van Gölü Havzası’nın doğal, kültürel, tarihi, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla oldukça zengin bir havza olduğuna dikkat çeken ASAD Başkanı Aygün, “Bu zenginlikleri turizme, ekonomiye ve en önemlisi istihdama kazandırmak için bölgemizdeki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle beraber gayret sarf etmeliyiz. Van Gölü’nün son yıllardaki kirliliği ve çevresel sorunları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Van Gölü Koruma Eylem Planı kapsamında bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Bununla beraber Van Gölü Havzası’nın bir bütün olarak ele alınması, kırsal kalkınmanın acil olarak başlatılması elzem hale gelmiştir. Bu manada; derneğimizin proje koordinatörü Strateji Planlama Danışmanı Uluslararası Projeler Uzmanı Gülay Karaoğlu bu yönde çalışmalara başladı. Bu çalışmalar kamuoyunun istifade edebileceği şekilde zaman zaman basın yoluyla paylaşılacaktır” diye konuştu.

Van Gölü Havzası’nda yürütülecek inovatif faaliyetlerin koordinatörlüğünü yürütecek olan ASAD Proje Koordinatörü Gülay Karaoğlu ise faaliyetlerin havza için önemine dikkat çekti. Sürdürülebilir mini-eko kırsal kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Karaoğlu, “Denizlerimiz, göllerimiz, akarsularımızda ve topraklarımızda üretim, ekonomimizi besleyen ve bizi biz yapan değerlerimizi yönetişim içerisinde yeniden, toplumun ihtiyaçlarına göre belirleyip yeni bir kalkınma modeli ile strateji planlamasını yapıp toplum yararına uygulamaya koymalıyız. Bu anlamda yürüteceğimiz projelerle de bunu hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.