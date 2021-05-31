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AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Azapağası hayatını kaybetti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat ilçesinde AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası hayatını kaybetti.

BİTLİS 31.05.2021, 11:15
AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Azapağası hayatını kaybetti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat ilçesinde AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğ Buğra Azapağası sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Azapağası’nın ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi ise Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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