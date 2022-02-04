Ahlat’ta yoğun kar yağışı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün geceden itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 50 santimetrenin üstüne çıktı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 26 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sabah karla uyandıklarını belirten vatandaşlardan Dilaver Güleş, “Kar yine bereketiyle geldi. Hamdolsun Allah’a. İnşallah kuraklığa da bir faydası olur ki muhakkak olacaktır. Baharın yağmur yağmasıyla birlikte inşallah memleketimiz, çiftçimiz, esnafımız karın güzelliği ve bereketiyle bu şekilde devam eder” dedi.

Esnaf Enes Uzunpolat da, karın bereketiyle yağmaya devam ettiğini belirterek, “İnşallah kuraklığın önüne geçebilir. Her şeye hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Belediye ekipleri de merkezdeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.