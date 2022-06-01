Ahlat’ta yılsonu sergisi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılan kadınların yaklaşık bir yıl boyunca büyük emek harcayarak yaptıkları el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

İlçede onlarca kadının hem kendilerine ekonomik gelir elde etmek hem de boş zamanlarını değerlendirmek için katıldıkları kurslarda yaptıkları ürünler sergilendi. Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra yapılan açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Dağ ile Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ADEM Koordinatörü Aynur Alçiçek’ten bilgi aldı.

Öte yandan, açılan serginin 3 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar açık kalacağı belirtilirken, isteyen vatandaşların ziyaret edebileceği ifade edildi.

ADEM’de 20 dalda açılan kurslarda kadınlar tarafından yıl boyunca yapılan bir birinden güzel ürünler, 3 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar sergilenecek ve isteyen vatandaşların ziyaret edebilecek.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki sergi açılışına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.