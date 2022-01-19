Ahlat’ta tüm köy yolları ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapanırken eğitime 20 Ocak günü ara verildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ahlat ilçesinde de kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Öte tandan Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Bitlis il merkezi ile 6 ilçesindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20.01.2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime gün ara verildiği belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yaşanan tipi ve fırtına sebebiyle Ahlat-Karahasan, Malazgirt-Karahasan yolunun saat 14.50 itibariyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.