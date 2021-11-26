Ahlat’ta “Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi” tanıtım filminin gösterimi yapıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi kapsamında hazırlanan kısa filmin tanıtım gösterimi yapıldı.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, güzel bir projenin ilçeye kazandırıldığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ardından konuşan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da, projede emeği geçenleri kutlayarak, ilçe adına oldukça verimli bir projenin hayat bulduğunu söyledi.

Ahlat Kazı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kulaz ise proje kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı (ADER) Samet Adıyaman da, kısa film gösterimine katılan herkese teşekkür ederek, yürütücü dernek olarak çalışmalarından bahsetti.

Yapılan konuşmaların ardından Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlter İgit tarafından Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi ile ilgili bir sunum yapıldı.

Yapılan sunumun ardından proje kapsamında hazırlanan kısa tanıtım filmi izlenerek program sona erdi.

Programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokul Müdürü Harun Koçak, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, kurum amirleri ve davetliler katıldı.