Ahlat’ta servis şoförlerine yönelik bilgilendirme semineri

Bitlis’in Ahlat ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik seminer düzenlendi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin taşımacılığını yapan servis şoförlerine eğitim semineri verildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminerde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü rehber personeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından şoförlere okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde uyması gereken kurallar tekrar hatırlatılarak bilgilendirme yapıldı.

Konferans sonunda okul servis araçlarının denetim ve kontrolleri de yapıldı.