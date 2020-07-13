Son Dakika
Ahlat’ta sel suları ekili alanlara ve sulama kanallarına zarar verdi
BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI MEYDANA GELEN SEL FELAKETİ EKİLİ TARIM ARAZİLERİNE VE SULAMA KANALLARINA ZARAR VERDİ.
BİTLİS 13.07.2020, 18:50
10
Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi ekili tarım arazilerine ve sulama kanallarına zarar verdi.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve yağmur sonrası oluşan sel, Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu, Saka, Alakır, Dilburnu ve Yeniköprü köyündeki bazı tarım alanlarına ve sulama kanallarına zarar verdi. Sele hazırlıksız yakalanan çiftçiler, iş makineleri ve traktörlerle müdahale ederek sel sularının tarım alanlarına fazla zarar vermemesi için çaba harcadı.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının ise başladığı bildirildi.
20°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
|İmsak
|03:42
|Güneş
|05:36
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:43
|Yatsı
|22:29