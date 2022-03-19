Ahlat’ta resim sergi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde resim öğretmenleri tarafından karma resim sergisi açıldı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki serginin açılışına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, resim öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından sergideki eserleri tek tek inceleyerek bilgi alan Kaymakam Dağ, resimlerin çok güzel olduğunu belirterek, sergide emeği geçen herkesi kutladığını söyledi.

Daha sonra sergiyle ilgili gazetecilere bilgi veren Resim Öğretmeni Emine İnci Sarı, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinden 16 resim öğretmenin bir araya gelerek hazırladığı karma resim sergisinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Resim öğretmeni Sarı, büyük emeklerle hazırlanan sergide çok güzel eserler bulunduğunu ve isteyen herkesin gezebileceğini belirterek, “Sergimizde 80 civarında farklı teknik ve malzemelerle yapılan resimler bulunmaktadır. Tablolarımızda yoğunluk olarak yağlıboya, akrilik, tezhip ve minyatür çalışmaları bulunmaktadır. Sergimiz 24 Mart Perşembe gününe kadar Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ziyaretçilerine açık olacaktır. Bu serginin açılmasında desteklerini esirgemeyen başta Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ olmak üzere Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı’ya çok teşekkür ederiz” dedi.

Sergide Ahmet Kırmızı, Burak Meral, Didem Üregil, Eda Gülbahçe, Emine İnci Sarı, Emrah Alican, Emre Samet Yeniçeri, Ercan Angay, Elif Yıldırım, Gülhan Kaya Geylan, İkbal Nur Tuncay, İpek Demir, Ömer Faruk Üzel, Meltem Ceber, Rabia Pirol ve Tahsin Uğuş’un resimleri bulunuyor.