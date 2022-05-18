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Ahlat’ta “Müzeler Günü” kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü düzenlenen programla kutlandı.

BİTLİS 18.05.2022, 14:10
Ahlat’ta “Müzeler Günü” kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Ahlat Müze Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Müzelerin varlığı insanlığın hafızasıdır. Burada bir şeyleri özellikle paylaşmak istiyorum. Açık hava müzelerine iyi bakmak lazım. Burada var olan envanter insanlığa muhteşem bir mazi ve medeniyeti hatırlatır. Bugün Ahlat’ta mahcup olmayacağımız kalitede bir müzeyi ilçemize kavuşturma şansını yakaladık. İnsanlık tarihi, insanlığın bekası ve geleceğiyle ilgi muhteşem izler bırakmıştır. Türkler de bu konuda muazzam bir gayret içerisinde hizmet etmişler. Türk İslam dönemine girdikten sonrada insanlığı kucaklayacak bu çalışmaları İsfahan’da, Merv’de, Taşkent’te, Hindistan’da veya Afganistan’da görürsünüz. Onunda bütün nevini Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda görürsünüz” dedi.

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek ise dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (İCOM) tarafından tüm dünyada 18 Mayıs’ın ‘Müzeler Günü’ olarak kutlandığını belirterek, “Düzenlediğimiz etkinlik programına hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde bizlere destek veren herkese ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Dağ ve beraberindekiler, Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Ahlat Müzesi içerisinde açılan resim sergisi gezildi.

Daha sonra Kaymakam Dağ ve Müze Müdürü Ercek tarafından müzeye eser kazandıran Sabri Bozkurt’a plaket takdim edildi.

Program Türk Halk Müziği dinletisiyle sona erdi.

Programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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