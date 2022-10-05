Ahlat’ta ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ programı

Bitlis’in Ahlat İlçe Müftülüğü tarafından “Mevlid-i Nebi Haftası” dolayısıyla program düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, bu yılki “Mevlid-i Nebi Haftası”nın temasının ’Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ olduğunu söyledi. Müftü Uyanık, "Bu tema çerçevesinde Peygamber Efendimizi (s.a.v.) çok iyi anlamamız, camilerin konumu, ne gibi misyonları üstlenmiş ve din görevlilerimizin öncülüğünde neler yapmamız gerektiğini çok iyi kavramamız ve bir daha üzerinde derin bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatına baktığımız zaman hayatının iki aşamadan olduğunu görüyoruz. Bir Mekke dönemi, bir de Medine dönemi. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Mekke hayatı 13 yıldan ibaret ama Medine dönemine baktığımız zaman 10 yıldır. Dolayısıyla Mekke döneminde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 13 yıl boyunca hep imanı meseleler üzerinde durmuştur. Bu dönemde inen bütün ayetlerin ekseriyeti ahiret inancı, risalet ve uluhiyet üzerine inen ayeti kerimelerdir. Özellikle kısa surelere baktığımız zaman tamamıyla birçoğunun ilk ayeti ahiret ile ilgili olan ayetlerdir" dedi.

Konuşmanın ardından program, haftanın önemini anlatan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Daha sonra programa konuşmacı olarak katılan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi M. Zahid Kuldaş tarafından katılımcılara haftanın anlam ve önemine dair konferans verildi.

Programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkan Vekili Yavuz Yazıcı, kamu kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda İmam Hatip Şerafettin Tanyeri’ye Şehit Eren Öztürk’ün vasiyeti üzerine gösterdiği emek ve çalışmaları ile cami yapımı için, Hafız Adem Vermez’e 2022 yılı din görevlileri arası hafızlık yarışması bölge birinciliği için ve İkram Köçeroğlu’na Ovakışla beldesinde yaptırdığı camiler için plaket verildi.