Ahlat’ta ‘Maviden Yeşile 1071’den 2023’ e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları’ projesi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Maviden Yeşile 1071’den 2023’ e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları” projesi hayata geçiriliyor.

Hayata geçirilecek proje hakkında Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat Gençlik Merkezi Müdürlüğümüz ile Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği ortaklığıyla hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenecek olan ‘Maviden Yeşile 1071’den 2023’ e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları’ projesi ilçemize hayırlı olsun. Proje kapsamında; kano, geleneksel okçuluk, fotoğrafçılık ve izcilik eğitimleri verilecek olup, kampçılık, doğa ve bisiklet turları ile çeşitli yarışmalar düzenlenecektir. Emek veren herkese, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederiz” denildi.