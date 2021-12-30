Ahlat’ta kütüphane açılışı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında yeni kurulan 29 kütüphaneden ikisinin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Ahlat’ta 29 adet okul kütüphanesi kuruldu. İlçede eğitim öğretim veren Vakıfbank İlkokulu ile Ergezen Ortaokulunda kurulan kütüphaneler; Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden’in de katılımıyla açıldı.

Açılışın ardından kütüphaneleri gezerek okul müdürlerinden bilgi alan Kaymakam Dağ, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerle de bir süre sohbet ederek kitap okuyan Kaymakam Dağ ve Başkan Çoban, öğrencilere kitap okumaları konusunda nasihatler verdi. Daha sonra yapılan ikramlarla birlikte açılış programı sona erdi. Açılış törenine bazı kurum amirleri ile milli eğitim şube müdürleri de katıldı.