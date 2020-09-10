Ahlat’ta korona virüs denetimleri sürüyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Korona virüs denetimleri" konulu genelge kapsamında Ahlat’ta geniş kapsamlı denetimler sürüyor. İlçede 50 kişiden oluşan Salgın Denetim Merkezi ekibi, 10 grup halinde tüm yaşam alanlarını kapsayacak yerlerde korona virüs denetimleri yapmaya devam ediyor. Ekipler tarafından ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amaçlanıyor. Uygulama esnasında denetlenen iş yerlerinde vatandaşlara "Güvenli Alan" sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ile bilgilendirilmeler yapılarak, özellikle hayati önem arz eden maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde uyarılar yapıldı.