Ahlat’ta kar yağışı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime yarım gün ara verildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ahlat ilçesinde de kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolundan 15’inin ulaşıma kapandığı bildirildi. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okulların yarım gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Ahlat merkez, belde ve köylerde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda 23.03.2022 (Çarşamba) günü öğleden sonra yarım gün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

İlçedeki vatandaşlardan Süleyman Eriş, ilk defa mart ayında bu kadar kar yağışı gördüklerini söyledi. Eriş, “Bu yıl 60 yaşıma girdim. Ben böyle bir soğuk ve yağışlı hava görmedim. Mart ayında sürekli kar yağdı. Allah yardımcımız olsun. Odunumuz, kömürümüz kalmadı” dedi.