Ahlat’ta kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yollarının açılması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Özel idare Şantiye Şefi Ömer Akarsu, “Malum kış şartları nedeniyle yoğun bir çalışmamız var. Bizi etkileyen taraf fırtına olmasıdır. 1 günde aynı köy yolunu 3-4 defa açtığımız oluyor. Köylünün şehir merkezine gidebilmesi için elimizden geldiğince yolları açıyoruz ama fırtınadan dolayı açtığımız yol hemen kapanıyor. Yoğun bir çalışmamız var. Şu anda 7 personel ve 3 araçla çalışıyoruz. Fırtına nedeniyle 26 köyle başa çıkmak zor. Hava şartları olumsuz olunca sadece 112’den gelen acil hasta ihbarlarına göre hareket ediyoruz. Çünkü fırtına nedeniyle açtığımız yollar kapanıyor” dedi.

Yolları açılan Seyrantepe köyü sakinlerinden Ahmet Kılıç ise “Kar yağışından dolayı yollar kapandı. Allah devletimize zeval vermesin. Bu kötü hava koşullarından dolayı yollarımız kapalıydı. Kaymakamlık ve özel idare tarafından gönderilen kepçe yolları açtı. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.