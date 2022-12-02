Ahlat’ta engellilere yönelik voleybol dostluk maçı düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde engellilere yönelik voleybol dostluk maçı düzenlendi.

Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçede yaşayan zihinsel engellilerin de katılım gösterdiği “Ahlat 1. Geleneksel Özel Sporcular Voleybol Dostluk Maçı” düzenlendi. Ahlat Kaymakamlığının desteğiyle Ahlat Engelliler İle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ahlat İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenen voleybol dostluk maçında hafif, orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler ve gençler ile beden eğitimi öğretmenleri ter döktü. Oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen maç sonunda engelli öğrenciler ve gençlere günün anısına madalyalar Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ tarafından verildi. Ayrıca oyunculara Ahlat Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler de verildi. Voleybol maçı sonrası Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, engelli genç ve çocuklarla masa tenisi oynadı.

Program sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile alakalı engellilere yönelik bir program yaptıklarını belirterek, “Müsabakalarımızı düzenledik. Onların gönlünü fethetmeye çalıştık. Ümit ediyorum ki bundan sonraki hayatımızda da bu arkadaşlarımızla ortak çalışmalarımız devam eder ve yine ümit ediyorum ki tüm dünya bunun farkına varır ve bu arkadaşlarımızın gönlünü fethetmek için bir nebzede olsa adım atmaya çalışırız” dedi.

Ahlat Engelliler İle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir de, farkındalık için engelli sporcuların da katılımıyla dostluk maçı yaptıklarını belirterek, “Bu maçı gerçekleştirmek için çeşitli okullarımızdan öğrencilerimiz vardı. Mezun olup da hobi olarak yapan öğrencilerimiz vardı. Bu çocuklarla birlikte zaten biz hafta sonları idmanlarımızı yapıyorduk. Beraber bir maç yapalım dedik. İçinde hafif mental ve orta düzeyde mental çocuklarımız vardı. Bu maçı organize ederken amacımız, onların sporu da çok iyi bir şekilde yapabileceğini ve bunu yaparken de ne kadar mutlu olduklarını göstermekti. Bu amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. Derneğimiz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün ortak bir çalışması oldu. Kaymakamlığımızın çok büyük destekleri vardı. Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Fikret Dağ’a, bize salon imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Müdürümüz İbrahim Elbir’e, forma desteği sunan Ahlat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Kenan Örken’e ve antrenmanlarda bize yardımcı olan değerli hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Sosyal bir mesajı vardı bugünkü sporumuzun, bu mesajı da ilettiğimize inanıyorum. Herhangi bir aralıkta değil, her zaman engellileri hatırlamayı umut ederek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Dostluk maçına katılan engelliler de kendilerini unutmayarak böyle bir organizasyon düzenleyen ve kendilerini sevindiren herkese teşekkür ettiler.