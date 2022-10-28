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Ahlat’ta çelenk sunma töreni
Bitlis’in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.
BİTLİS 28.10.2022, 14:22
Bitlis’in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören; Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Törene Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Talha Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.