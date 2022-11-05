Ahlat’ta bir kişinin öldüğü olayda 9 kişi tutuklandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili 9 kişi tutuklandı.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla Beldesinde önce kaza yaptırılıp sonra silahlı saldırının ardından yürütülen çalışmalar sonucu, saldırıyı düzenleyene yardım ettiği ve planladığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Göz altına alınan şahıslar Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ovakışla beldesinde 31 Ekim’de bir otomobile düzenlenen saldırıda baba ağır yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetmişti.