Son Dakika
Ahlat’ta bayramlaşma töreni
Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
BİTLİS 02.05.2022, 12:46
Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Aşağı Çarşı Ulu Cami avlusunda yapılan bayramlaşmaya Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Bayramlaşma programı ikram ve çay eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi.