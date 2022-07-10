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Ahlat’ta bayramlaşma töreni

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

BİTLİS 10.07.2022, 13:43
Ahlat’ta bayramlaşma töreni

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Aşağı Çarşı Ulu Camii avlusunda yapılan bayramlaşmaya Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Çoban, bayramların birlik ve beraberliği artıran manevi atmosferi yüksek özel günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutladığını söyledi.

Bayramlaşma programı ikram ve çay eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi.

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