Ahlat’ta “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Ahlat Belediyesi Aile Destek Merkezi (BEDESTEM) tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” düzenlenen programla kutlandı.

AK Parti Ahlat Kadın Kollarının da iştirakiyle ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise kadınların gününü kutlayarak, “Yılın tüm günlerinde muhterem hanımefendileri en derin ve kalbi hürmetlerimizle selamlıyoruz. Medeniyetimizin size verdiği değeri başımızın üstünde biliyor ve onun için 365 gün şerefle size hürmet ediyoruz. İnsanlığın kazanımlarına saygıyla yaklaşıyoruz, medeniyetin kabulü adına yasalaşmış her hakkı da kadınlar adına savunuyor ve yanlarında yer alıyoruz. Biz çok güzel bir medeniyete sahibiz. İşte batıyla aramızdaki fark budur. Bizi yetiştiren annelerin varlığını hiçbir medeniyetle kıyaslanmayacak derecede kıskancız ve kabullenmeyiz. Çünkü en kıymetlimiz çocuklarımız, medeniyetimizde bir tek yere emanet ediliyor o da annedir. Türkiye’nin müreffeh, gelişmiş ve büyük Türkiye sevdasına en büyük katkıyı sizler sunun, biz hizmette sizlere kusur etmeyeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hazırlamış olduğunuz bu programdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik tiyatro, halk oyunları gösterisi ile müzik eğlence programıyla devam etti.