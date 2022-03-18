Ahlat’ta “3 aylar berata geldim” konulu konferans

Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, “3 aylar berata geldim” konulu konferans verdi.

Ahlat Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen konferansa yoğun bir katılım oldu. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, ilahi dinletisi ve semazen gösterileriyle başladı. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bu güzel günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Siz değerli hanımefendiler her şeyin en iyisine layıksınız. Bunun için çalışmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin bin yıl önceki başkentinde Mustafa Hocamızı ağırlamaktan mutlu olduk. İlmiyle, irfanıyla ve nasihatleriyle milletimize oldukça fayda sağlayan hocamızdan istifade edeceğimiz için son derece memnunuz” dedi.

Prof. Dr. Karataş ise 3 aylar ve berat gecesi sonrası Ahlat’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra Prof. Dr. Karataş, “3 aylar berata geldim” konulu konferans verdi.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği konferans karşılıklı soru cevaplarla devam etti.

Program sonunda Başkan Çoban tarafından Prof. Dr. Karataş’a Ahlat bastonu ile çeşitli hediyeler edilirken, Karataş ise ‘Kul Peygamber’ adlı kitabını hediye etti. Çekilen toplu hatıra fotoğraflarıyla birlikte program sona erdi.