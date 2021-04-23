Ahlat’ta 23 Nisan kutlaması

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Törene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, şube müdürleri, okul müdürleri ve idareciler katıldı.