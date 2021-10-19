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Ahlat’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

BİTLİS 19.10.2021, 14:24
Ahlat’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören; Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra İkikubbe Mahalle Muhtarı Çetin Aydaner günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çelenk sunma programı sonrası Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, muhtarları makamında kabul etti. Kaymakam Dağ, muhtarlarla sohbet ederek tüm muhtarların gününü kutladı. Ziyaret sonrası Ahlat Kaymakamlığı tarafından muhtarlar onuruna öğlen yemeği verildi. Düzenlenen programa bazı kurum amirleri de katıldı.

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