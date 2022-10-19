Ahlat’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören; Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Çatalağzı Köyü Muhtarı Emrullah Nergiz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Nergiz, "Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Vatandaşın her derdini, her sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışan muhtarlarımızdır. Muhtarlarımız, devletin en ücra köşeye uzanan elidir. Muhtar, devlet ile köylü arasında köprü görevini üstlenen, köylüsünün-mahallelinin sorunlarıyla ilgilenen, çözüm için çare üreten, köylünün-mahallelinin hakkını, hukukunu, düzenini koruyan yetkilidir. Muhtar deyince kimi zaman arabulucu, kimi zaman köylüsünün-mahallelisinin kötü gününde sığınacağı bir liman, kimi zaman köyünde-mahallesinde kazma kürek elinde bir inşaat işçisi akla gelir. Muhtarlar bayramlarda çocukların ailesinden sonra ilk öpecekleri el, düğünlerde, cenazelerde gözlerin aradığı, acıların ve mutlulukların paylaşıldığı her yerde görülmesi gereken insanlardır. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününü Muhtarlar Günü olarak belirleyen başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize, ilçemizde ise bu programı organize eden Kaymakamımız Fikret Dağ ve kutlama komitesine teşekkürlerimi arz ederim. Bu vesile ile şu anda iç ve dış baskılara rağmen bölücü hainlere karşı Suriye’de, Irak’ta ve yurtiçinde yapılan operasyonlar, yurtdışı baskılar sonucu mavi vatanımızdaki haklarımızdan geri adım atmayan ve her türlü oyunlara rağmen ekonomik özgürlüğümüzü kazanma çalışmaları nedeni ile başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şanlı Türk ordusuna saygılarımı arz ederim" dedi.

Çelenk sunma programı sonrası Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, muhtarları makamında kabul etti. Kaymakam Dağ, muhtarlarla sohbet ederek tüm muhtarların gününü kutladı. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.