Ahlat’ta 13 yatırım tamamlandı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 13 yatırım programının tamamlandığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “Ahlat Köylere Hizmet Birliği tarafından 2022 yılı içerisinde 15 milyon 580 bin TL harcama yapılarak 13 yatırım programı tamamlandı. Bu yatırım ve hizmetlerin başarılı bir şekilde tamamlanması için ödenek aktarımı ve diğer alanlarda yardım ve desteğini esirgemeyen devletimize, Sayın Valimiz Oktay Çağatay’a, İl Özel İdarisi Genel Sekreteri ve il genel meclisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kaymakam Dağ, 2023 yılında da ödenekler ve planlamalar doğrultusunda yatırımların devam edeceğini ifade etti.