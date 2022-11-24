Ahlatlı şehitler kabirleri başında anıldı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıl dönümünde Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabirleri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz için mezarları başında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Anma programına bazı kurum amirleri ve şehit aileleri katıldı.