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Ahlatlı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şeker toprağa verildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Şeker’in (70) cenazesi toprağa verildi.

BİTLİS 03.02.2023, 13:20
Ahlatlı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şeker toprağa verildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Şeker’in (70) cenazesi toprağa verildi.

Şeker’in Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için ilçenin Kırklar Mahallesi’ne getirildi. Şeker’in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, bazı kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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