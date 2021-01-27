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Ahlatlı Kadınlar BEDESTEM ile meslek öğreniyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından açılan Belediye Destek Merkezi’ndeki kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

BİTLİS 27.01.2021, 12:00
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Ahlatlı Kadınlar BEDESTEM ile meslek öğreniyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından açılan Belediye Destek Merkezi’ndeki kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Ahlat Belediyesi tarafından bir yıl önce faaliyete açılan Belediye Destek Merkezi’ne (BEDESTEM) giden kadınlar burada açılan kanaviçe, iğne oyası, tel kırma ve örgü kurslarında hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Pandemi kurallarına uygun olarak ev ortamını aratmayan kurslarda eğitimler alarak ürünler çıkaran kadınlar kendilerine bu imkanı sağlayan Ahlat Belediyesine teşekkür ettiler.

Ahlat Belediyesi Destek Merkezi (BEDESTEM) Koordinatörü Bedrana Koç Gülsar, “Yaklaşık bir yıldır bu merkezi açtık. Burada hanımlarımız hem bir şey öğreniyorlar hem de ev bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Şu anda aktif olarak 4 kursumuz var. Bunlar kanaviçe, iğne oyası, tel kırma ve örgü kurslarımızdır. Burada hanımlarımızın kendilerini evlerinde hissetmeleri için ortam oluşturduk. Çocuklu hanımlarımız için kreşimizde bulunuyor. Hanımlarımız burada kurslarda eğitim alırken çocukları da ana sınıfı öğretmenimizin eşliğinde güzel vakit geçirip bir şeyler öğreniyor. Pandemi döneminde hanımlarımız için iyi bir imkan oldu. Kurslarımızda pandemi kurallarının hepsi uygulanıyor. Kursumuz Belediye Başkanımız Abdulalim Mümtaz Çoban’ın öncülüğünde ve katkısıyla açıldı. Zamanla kurslarımız genişletmeyi düşünüyoruz. Farklı branşlar eklemeyi düşünüyoruz. Hanımlarımız yaptıkları bazı ürünleri satıyor, bazıları da çocukları için çeyiz olarak kaldırıyor. Bu şekilde kurslarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kursa katılan kadınlardan Emine Balcı ise “Ahlat Belediyesinin açmış olduğu kurslarda kursiyer olarak bulunuyorum. Bize çok çok faydası oldu. Aile bütçemize yardımcı oluyoruz. Eşlerimize yardımcı oluyoruz. Sağ olsunlar hocalarımız her konuda bize yardımcı oluyorlar. Belediye başkanımız sağ olsun istediğimiz her ürünü alıyor. Onların desteği doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Bir diğer kursiyer İlknur Adıyaman da, “Burada kanaviçe, tel kırma, iğne oyası, örgü kurslarına başladık. Her halde ileride çini kursları da açılacak. Ev hanımları olarak bu kurslara katılıyoruz hem bir şeyler öğreniyoruz hem vaktimizi boşa harcamıyoruz hem de buraya katkı sağlıyoruz, bütçemize de katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızda burada ana sınıfı kurslarında bir şeyler öğreniyorlar. Bu kursa destek veren belediye başkanımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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