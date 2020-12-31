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AHLATİSDER’den “Çocuklar Üşümesin” kampanyası
İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) tarafından düzenlenen “Çocuklar Üşümesin” kampanyası kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki 5 okula yardım dağıtıldı.
BİTLİS 31.12.2020, 13:04
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İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) tarafından düzenlenen “Çocuklar Üşümesin” kampanyası kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki 5 okula yardım dağıtıldı.AHLATİSDER Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından önceden belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere bot, mont, atkı ve bere desteğinde bulunuldu. AHLATİSTDER Gençlik Kolları Başkanı M. Enes Koçak, hemen hemen her yıl düzenledikleri kampanya ile birlikte hayırseverlerin desteğiyle merkez ve köy okullarında çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi. Koçak, 3’ü köy okulu olmak üzere toplam 5 okulda belirlenen öğrencilere giysi katkısında bulunduklarını belirterek, “Çocuklar Üşümesin adıyla başlattığımız kampanyamızı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında sürdürdük. Bu süreçte az kişiyle çok büyük bir işe imza attığımızı düşünüyoruz. Bizlere destek veren ve yardımda bulunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve İstanbul Ahlat Derneği Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda kampanyamızı devam ettireceğiz” dedi.
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