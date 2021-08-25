Ahlat Türk Oba Çadırı’nda ‘Samsun’ standına büyük ilgi

Malazgirt Zaferi’nin 950. yıldönümü kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde kurulan Türk Obası Çadırı’nda yerini alan Samsun Büyükşehir Belediyesi stant açtı. Kentin tarihi ve turistik potansiyelleri ile geleneksel ürünlerinin tanıtıldığı Samsun standına, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl dönümü etkinlikleri, Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı olan Ahlat’ta düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikler, 1071 yılında Sultan Alparslan’ın Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı Ahlat’ta otağının kurulduğu Çarho mevkisindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkında yapılıyor. Düzenlenen fetih etkinliklerine katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı, geleneksel Türk Oba Çadırı’n da tanıtım standı açtı. 68 ülkeden çok sayıda davetlinin iştirak ettiği etkinlikte Samsun standına büyük ilgili gösteriliyor. Stantta şehrin geleneksel ürünleri, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve geleneksel hediyelik eşyaları sergileniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı İdris Akdin, yoğun bir katılımcı olduğunu belirterek, ziyaretçilere Samsun’un kültürel ve turistik özelliklerini tanıttıklarını, sembolik hediyeler takdim ettiklerini söyledi.