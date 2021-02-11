Ahlat Şehit Aileleri Derneğine yer tahsisi yapıldı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığının destekleriyle Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine yer tahsisi yapıldı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde derneğe tahsis edilen yerde şehit aileleri faaliyetlerini devam edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç, derneğe ait bir yerin olmasının şehit aileleri adına sevindirici olduğunu belirterek, “Artık çalışmalarımızı bize tahsis edilen yerde sürdüreceğiz. Şehit aileleri olarak başta Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Namık Kemal Dumanlı’ya teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen günlerde yeni yerimizin açılışını da gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.