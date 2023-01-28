Ahlat Nüfus Müdürlüğü 2022’de 60 bin 241 işlem gerçekleştirdi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat İlçe Nüfus Müdürü Özcan Okuyucu, 2022 yılında 60 bin 241 işlem gerçekleştirildiğini söyledi.

Bitlis’in Ahlat İlçe Nüfus Müdürü Özcan Okuyucu, 2022 yılı nüfus müdürlüğü işlemleriyle alakalı bilgi verdi. 2022 yılı Ahlat İlçe Nüfus Müdürlüğü istatistiklerine göre yıl içerisinde Ahlat İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde 60 bin 241 işlem gerçekleştirildi. 2022 yılı içerisinde 6 bin 664 kişinin yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı aldığını belirten Ahlat İlçe Nüfus Müdürü Özcan Okuyucu, "2022 yılında toplam 60 bin 241 işlem yapıldı. Bu işlemlerden 886 doğum, 76 ölüm, 347 evlilik ve 32 çiftin boşanma işlemi kayıtlara geçti. 18 kişi kayıt düzeltme işlemi gerçekleştirirken, 3 bin 47 adres beyanı, bin 290 nüfus kayıt örneği, bin 631 adette yerleşim yeri belgesi, ilk başvuru ve yenileme ile birlikte bin 930 ehliyet işlemi ve 819 pasaport işlemi düzenlenmiştir” dedi.

Vatandaşlara en hızlı şekilde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Okuyucu, “Yine de 2022 yılı yoğun bir yıldı. Gün geçtikçe gelişen teknolojinin bizlere katkısı çok oluyor. Çıkan birçok yenilikler bizlerin bazı işlemleri daha kolay ve daha hızlı hale getirdi. Ayrıca müdürlüğümüzde yaptığımız yeni konsept ve tecrübeli duyarlı memur arkadaşlarımızla gelen vatandaşlarımıza aynı anda hızlı ve kaliteli işlem yaparak vatandaş memnuniyetini ilk önceliğimizdir. 2022 yılında yapılan 60 bin 241 işlemde bunun en bariz göstergesidir. Yani kaliteli hizmet ve vatandaş memnuniyeti önceliğimiz. Halkımızın en çok ihtiyacı olan ve uğrak yeri olan resmi kurumlardan biri olarak devletimizin resmi kanunlar çerçevesinde halkımıza en kaliteli hizmeti yapmaktayız ve bundan sonrada en güzel hizmeti yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.