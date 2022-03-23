Ahlat, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime ara verildi

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Mutki ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince, yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ahlat merkez, bağlı belde ve köylerimizde; tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda, özel öğretim kurumlarımızda, 24 Mart 2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Güroymak ve Mutki Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise Yatılı Bölge Okulları (YBO) hariç, ilçe merkezi, belde ve köylerde 24 Mart 2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.