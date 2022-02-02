Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Ergün atandı

Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesinde yaklaşık 4 aydır kulak burun boğaz (KBB) doktoru olarak görev yapan Op. Dr. Uğurtan Ergün, başhekimlik görevine atandı.

Başhekim Ergün, gazetecilere yapmış olduğu açıklamada, bu göreve layık görüldüğü için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hastanemizle ilgili çok güzel çalışmalarımız olacak. C sınıfında bulunan hastanemizi B sınıfına yükseltmek için gerekli olan üniteleri oluşturmak adına çalışmalarımıza başladık. Eksik olan branş doktorlarımız için de gerekli girişimlerde bulunduk. İnşallah yakın zamanda çeşitli branşlarda doktorlarımızda göreve başlayacaktır. Zaten bir sürededir Ahlat’ta görev yapıyordum. Bu nedenle ilçe halkını ve burayı oldukça sevdim. Ahlat Devlet Hastanesiyle ilgili çok güzel projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek ve ilçe halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarımız sürecektir” dedi.