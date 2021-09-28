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ADİLSEV’den Adilcevaz’daki okullara kitap desteği

İstanbul’da faaliyet gösteren Adilcevaz Sosyal Eğitim Kültür ve Tarihi Vakfı (ADİLSEV), Adilcevaz’da eğitim gören öğrenciler için kitap desteğinde bulundu.

BİTLİS 28.09.2021, 09:50
ADİLSEV’den Adilcevaz’daki okullara kitap desteği

İstanbul’da faaliyet gösteren Adilcevaz Sosyal Eğitim Kültür ve Tarihi Vakfı (ADİLSEV), Adilcevaz’da eğitim gören öğrenciler için kitap desteğinde bulundu.

ADİLSEV tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen kitaplar, okul müdürlüklerine teslim edildi. Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, gönderilen kitapların öğrencilerin eğitimine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, “İstanbul Adilcevaz Sosyal Eğitim Kültür ve Tarihî Vakfı (ADİLSEV) Yönetim Kurulu ve Vakıf Üyesi Neşet Özarpacı’nın katkıları ile ilçemiz ortaöğretim kurumlarına göndermiş oldukları kitapları okul müdürlüklerine teslimini yaptık. Eğitimde kaliteyi artırmak noktasında kütüphanelerimizi zenginleştirilmesinde katkılarından dolayı başta Neşet Özarpacı ve ADİLSEV yönetimine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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