Adilcevazlı öğrenciler TEKNOFEST’te yarışacak

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda açılan robotik kodlama sınıfında yaptıkları çalışmalarla TEKNOFEST’e hazırlanıyor.

Süphan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde robotik kodlama sınıfı kuruldu. Öğrenciler, kurulan sınıfta çeşitli projeler üzerinde çalışarak 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST’e katılacak.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve Şube Müdürü Alparslan Arıkbaş, Süphan Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki robotik kodlama sınıfını ziyaret ederek, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, okul öğrencilerini TEKNOFEST’e hazırladıklarını ifade ederek, "İlçemize gönderilen robotik kodlama sınıfı malzeme ve kitleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün katkıları ile oluşturulan Süphan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi robotik kodlama sınıfıyla öğrencilerimizi bu yıl içerisinde Samsun’da yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) hazırlıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmaları yerinde takip ederek onlara destek olmaya çalıştık. Öğrencilerimiz inşallah bu süreçte güzel çalışmalar ortaya koyarak TEKNOFEST’te ilçemizi en güzel şekilde temsil edecekler" dedi.