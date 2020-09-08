Adilcevaz’daki 3 okulda EBA destek noktası kuruldu

Bitlis’in Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrenciler için 3 okulda EBA destek noktası kurdu.

Uzaktan eğitim süreci çerçevesinde Adilcevaz’da EBA’ya erişim sağlayamayan öğrenciler için kurulan EBA destek noktaları hizmete girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA’ya erişim sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Adilcevaz’da da EBA destek noktaları oluşturuldu. İlçedeki 3 okulda oluşturulan EBA destek noktaları sayesinde, internet ve teknoloji erişimi olmayan öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim alabilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçedeki 3 okulda EBA destek noktası kurduklarını ifade ederek, “İlçemizde uzaktan eğitime giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrencilere yönelik olarak Bakanlığımızın talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından EBA destek noktaları çalışması başlatıldı. Bu kapsamda ilçemizdeki Tuğrul Bey Anadolu Lisesi, TOKİ Şehit Yusuf Sayan Ortaokulu ve Aydınlar Beldesi Ortaokulunda EBA destek noktaları oluşturarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Alt yapısı devam eden Halk Eğitim Merkezi Robotik Kodlama Atölyesini de EBA destek noktasına çevirerek öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. EBA destek noktaları sayesinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilerimize yönelik olarak uzaktan eğitime erişim imkanı sağlamayı amaçlamaktayız” dedi.