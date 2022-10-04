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Adilcevaz’da yol asfaltlama çalışması
Bitlisin Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından köy yollarında başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
BİTLİS 04.10.2022, 08:26
Bitlisin Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından köy yollarında başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
2021 yılında Adilcevaz ilçesinde göreve başlayan Kaymakam İsmail Demir’in talimatıyla başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor. Onlarca hizmete imza atan Kaymakam Demir, köy köy gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm üretiyor.
Demir’in talimatıyla başlatılan asfalt ve kilitli parke taşı çalışmaları ise devam ediyor.