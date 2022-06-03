Adilcevaz’da yılsonu sergisi

Bitlis’in Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından açılan kurslara katılan kadınların yaklaşık bir yıl boyunca büyük emek harcayarak yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.

Adilcevaz Sevgi Parkı’nda gerçekleştirilen sergiye katılan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ve beraberindekiler, kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Sergide konuşan Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezi (ADEM) ortaklığında yılsonu etkinliğiyle yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünler şenlik ve panayır şeklinde gün boyu devam eden bir programla sergiledik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Açılışa Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkan Vekili Cemil Günay, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Günerci, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Turan, kamu kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.