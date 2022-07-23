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Adilcevaz’da sulu tarım

Bitlisin Adilcevaz ilçesinde verimli bir araziye sahip olan çiftçiler sulu tarımdan elde ettikleri ürünleri satarak ilçen ekonomisine katkı sunuyor.

BİTLİS 23.07.2022, 15:14
Adilcevaz’da sulu tarım

Bitlisin Adilcevaz ilçesinde verimli bir araziye sahip olan çiftçiler sulu tarımdan elde ettikleri ürünleri satarak ilçen ekonomisine katkı sunuyor.

Düzlük ve verimli araziye sahip olan Adilcevaz ilçesinde çiftçiler, sulu tarıma yönlendi. Elde edilen ürünler başta Bitlis olmak üzere komsu il ve ilçelere satılarak ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Büyük bir tarımsal potansiyele sahip ilçesinin son yıllarda çiftçilerin büyük bölümü sulu tarımla uğraştığını ifade eden çiftçilerden Ayhan Koçaklı, “Arazilerimiz her türlü ürüne elverişli. Son yıllarda çiftçilerin büyük bölümü sulu tarımla uğraşıyor. Bu da çoğu insanlar için ekmek kapısı oluyor. Ürettiğimiz ürünler hem Bitlis hem de Adilcevaz ekonomisine büyük katkı demektir. Ben daha önce kuru tarım yani buğday ekerdim. Şimdi yaklaşık 2 bin dönüm arazide patates, ay çiçeği, fasulye ve şeker pancarı ekiyorum” dedi.

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