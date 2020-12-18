Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı: '2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır'
Adilcevaz’da “Okulum Temiz” projesi kapsamında 28 okula belge verildi
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde “Okulum Temiz” projesi kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren 28 okula temizlik belgesi verildi.
BİTLİS 18.12.2020, 12:41
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde “Okulum Temiz” projesi kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren 28 okula temizlik belgesi verildi.Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı “Okulum Temiz” projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 27 Temmuz 2020 tarihinde hazırlanan protokole uygun ortam hazırlayan okullara belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş tarafından verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Adilcevaz’da 28 okulun belge almaya hak kazandığını ifade ederek, "İlçemize bağlı okullarımızda Bakanlığımızın ‘Okulum Temiz’ projesi kapsamında tüm kurumlarımız başvuru yapmış, denetimi yapılan 28 okulumuz bu belgeyi almayı hak kazanmıştır. Bizler kurum olarak okullarımızın daha temiz ve hijyen bir ortamda öğrencilerimizin eğitim görmesi için temizlik malzemeleri katkısı sunduk. Bu sayede okul müdürlerimizin de özverili çalışmaları ile temiz mekânlar oluşturuldu. Bu konuda emek sarf eden okul idarecilerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü