Adilcevaz’da kumar operasyonu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir kıraathaneye yapılan operasyonda kumar oynayanlar yakalandı.

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezindeki bir kıraathaneye operasyon yapıldı. M.D. isimli şahsın işlettiği kıraathanede O.K., C.N., S.A. ve Ö.Ö. isimli şahısların iskambil kağıtlarıyla kumar oynadıkları tespit edilirken, bin 50 lira muhafaza altına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.