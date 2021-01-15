Adilcevaz’da kadınlar için fitness salonu açıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kadınlara yönelik hazırlanan fitness salonu hizmete açıldı.

Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan salondan kadınlar ücretsiz olarak faydalanabilecek. Salonun açılışına Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, SYDV Müdürü Mehmet Şakir Sözer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suphi Eser, Aile Destek Merkezi Sorumlu Müdürü Emre Yılmaz, Adilcevaz Gazeteciler ve Fotoğrafçılar Derneği yöneticileri ve kadınlar katıldı. Kaymakam Tunahan Çil, fitness salonunun açılmasıyla birlikte kadınların fitness ve spor yapma imkanına kavuşacağını ifade ederek, “İlçemizdeki hanımların isteği ve talepleri doğrultusunda kaymakamlığımız tarafından fitness salonu açarak hizmete sunduk. Merkezimizde en az iki spor kursu ve eğitmeni olacak. Ayrıca isteyen hanımlar bireysel çalışma ve sporda yapabilecek. Spor merkezinde kurs bünyesinde veya bireysel olarak hizmet almak isteyenlerden kesinlikle bir ücret talep edilmeyecek tamamen ücretsiz olacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise “Adilcevaz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinin bünyesinde açılan fitness salonunun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemizde bu tür sporların devamı için elimden gelen her türlü desteği sunacağım” ifadelerini kullandı.

Kadınlara ücretsiz olarak hizmet verecek olan fitness salonunda ilk etapta zumba ve pilates kursları verilecek. Hafta için her gün 10.00 ile 20.30 saatleri arasında ise kadınlar bireysel sporlar yapabilecek.