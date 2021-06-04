Adilcevaz’da el sanatları sergisi açıldı

Bitlis’in Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezince düzenlenen kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları ürünleri sergilendi.

Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılışını Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş yaptı. Açılışın ardından Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve beraberindeki davetliler, açılan sergiyi gezerek kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kursiyerlerin güzel işler ortaya çıkardığını ifade ederek, “Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı kurslar bir süre kapalıydı. Uygun görülen zamanlarda ise kurs hocaları ve kursiyerler tedbirler çerçevesinde titiz çalışmalar yürüttü ve bu çalışmalar sonucunda pandemi sürecinin normalleşmesiyle birlikte yapmış oldukları el sanatlarını sergileme fırsatı oluştu. Açılan kurslarda kadınlarımızın yapmış oldukları el emeği ve göz nuru eserler gerçekten çok güzel olmuş. Eskiden annelerimizin yapmış oldukları el sanatlarının yaşatılmasını burada görmek beni çok duygulandırdı. El sanatlarımıza hep birlikte sahip çıkmamız gerekir. Kursiyerlerimizin açmış olduğu yılsonu sergisinde yapılan emeğin, çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.