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Adilcevaz’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
BİTLİS 30.08.2022, 12:00
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde yapılan tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene; Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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