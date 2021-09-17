Adilcevaz’a 250 kişinin çalışacağı tekstil atölyesi kurulacak

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle kurulacak olan ve 250 kişinin çalışabileceği tekstil atölyesinin inşaat çalışmaları başladı.

İlçenin Atatürk Mahallesinde atıl durumda bulunan spor sahasında başlatılan çalışmayla tekstil atölyesine dönüştürülecek. Adilcevaz Belediyesi ve DAKA işbirliği ile yürütülen çalışma 1 milyon 250 bin liraya mal olacak.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Başkanvekili Zeynelabidin Nacar, tekstil atölyesinin inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlçeye kazandırılan tekstil atölyesinin istihdama ve üretime önemli katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Gürsoy, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştük. Sağ olsun onun desteğiyle DAKA kapsamında 1 milyon 250 bin liralık ödenekle ilçemizin Atatürk Mahallesinde atıl durumda bulunan spor sahasını tekstil atölyesine dönüştürüyoruz. İnşaatımız devam ediyor. İnşallah buranın inşaatı bir buçuk iki ay içerisinde bitecek ve yaklaşık 250 kişi iş sahibi olarak burada çalışacak. Bu projeyi çok önemsiyorum. Çünkü ilçemizde işsizlik diz boyu. Bu proje sayesinde hem istihdama hem de üretime katkı sağlayarak ilçemizi daha iyi bir yere getirmeye çalışacağız. DAKA’nın anlaştığı ve Bitlis’te faaliyet gösteren bir firma gelip burada bu işi yapacak. Bu tekstil atölyesinin ilçemize çok büyük bir katkısı olacaktır. Bu projenin hazırlanmasında katkıları olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Milletvekillerimiz Vahit Kiler ve Cemal Taşar’ın yanı sıra DAKA Genel Sekreteri H. İbrahim Güray ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.