Adilcevaz Yurt Müdürü Beşkardeş’ten eğitime anlamlı destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Adilcevaz Yurt Müdürlüğü ve öğrencileri, Türkiye’nin en yüksek rakımlı Budaklı İlkokulunun boyamasını yaparak öğrencilere hediyeler verdi.

Adilcevaz Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş öncülüğündeki öğrenciler ve personeller, okulun boyamasını yaparak sıhhi tesisat arızasını giderdi. Yepyeni bir görünüme kavuşturulan okulun öğrencilerine de çeşitli hediyeler verdiklerini ifade eden Adilcevaz Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak devletimizin bize emanet ettiği öğrencilerimizi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, aynı zamanda milli ve manevi değerlere sahip ve ayakları üzerine sağlam basan bir gençlik için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bugün öğrencilerimizle birlikte kardeş okulumuz olan Türkiye’nin en yüksek rakımlı köylerinden Budaklı Köyü İlkokulunu ziyaret ettik. Öğrenci ve personelimizle birlikte okulumuzun sınıfını boyadık, arızalı sıhhi tesisatları onardık. Minik öğrencilerimize müdürlük olarak çeşitli hediyeler dağıtarak oyunlar oynadık. Buradaki maksadımız, öğrencilerimizin sorumluluk duygusunu artırmaya çalışırken hep birlikte ekip çalışmasıyla güzel bir şeyler başarabilmektir. Ayrıca minik öğrencilerimize unutamayacakları bir anı oluştururken, o tertemiz gönüllerine dokunmaya çalıştık” dedi.

Okul Müdiresi Öznur Alış ise kendileri ve öğrencileri için çok güzel ve anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, “Başta Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, öğrencilerine ve personeline bu güzel çabalarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Okul öğretmenlerinden Sunay Karataman da, “Bugün okulumuzu kardeş okul kabul eden Adilcevaz Yurt Müdürlüğüne ve öğrencilerine okulumuz için yaptıkları böylesine güzel faaliyetler için çok teşekkür ederim” diye konuştu.